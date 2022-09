Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (22.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Krise trenne sich die Spreu vom Weizen. Unternehmen mit schwacher Bilanz und leicht austauschbaren Produkten drohe schlimmstenfalls die Insolvenz. Umgekehrt würden gut gemanagte Firmen, die über einen Burggraben verfügen würden, gestärkt aus der Krise hervorgehen. Dazu dürfte auch der CRM-Marktführer Salesforce gehören.Trotz des schwachen Marktumfelds gehöre der Titel heute mit einem Kursplus von knapp zwei Prozent zu den Gewinnern des Tages. Grund: Das Unternehmen habe gestern ein neues Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2026 bekannt gegeben und strebe nun eine bereinigte operative Marge von 25 Prozent an.Das liege deutlich über dem bisherigen Ziel einer EBIT-Marge von 20 Prozent, das Salesforce vor einem Jahr angekündigt habe. Im vergangenen Quartal (habe am 31. Juli geendet) habe die operative Marge noch 19,9 Prozent betragen.Der Softwareanbieter wolle dieses Ziel erreichen, indem es mithilfe verstärkter Self-Service-Bemühungen, neuer Partnerschaften und Produktivitätssteigerungen, die Vertriebs- und Marketingausgaben auf unter 35 Prozent der Umsätze drücke. Im Marketing gehe es darum, künftig komplett auf eigene Marketingkanäle zu setzen.Salesforce gehöre langfristig zu den aussichtsreichsten Unternehmen im Softwaresektor. Dies sei durch die optimistische Prognose des US-Konzerns nochmal bestätigt worden.Anleger bleiben der Aktie treu, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link