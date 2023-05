NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

209,38 USD +2,36% (17.05.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (18.05.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "buy" ein.Nachdem BofA mit einem Dutzend wichtiger Partner gesprochen habe, um die Stimmung und die Nachfrage für das erste Quartal abzuschätzen, habe das Unternehmen festgestellt, dass die Geschäftsaktivitäten "weitgehend stabil sind und die Erwartungen erfüllen", so die Analysten in einer Research Note. Die Rückmeldungen der Vertriebskanäle hätten auf eine stabile Nachfrage nach den Kernbereichen Sales und Service Cloud sowie auf "starke Bereiche" bei Industry Clouds und MuleSoft hingewiesen, obwohl die Rückmeldungen zu Slack gemischt seien, so BofA. Angesichts des anhaltenden Fokus auf diszipliniertes Wachstum erwarte das Unternehmen eine Verbesserung der Margen, so die Analysten weiter.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Salesforce.com unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 235 auf 250 USD. (Analyse vom 17.05.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:193,50 EUR +0,16% (18.05.2023, 11:53)