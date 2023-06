Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

197,30 EUR -6,05% (01.06.2023, 12:46)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

223,38 USD +2,06% (31.05.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "outperform" ein.Oppenheimer habe das Kursziel für Salesforce von 225 auf 235 US-Dollar angehoben und behalte das "outperform"-Rating für die Aktie bei, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal gemischte Ergebnisse vorgelegt habe. Positiv sei, dass die berichteten Ergebnisse eine niedrige Messlatte überwunden hätten und das Management die Prognosen für die operative Marge, den Gewinn pro Aktie und den Cashflow für 2024 angehoben habe.Negativ hätten sich der makroökonomische Gegenwind und die Initiativen zur Umstrukturierung des Unternehmens auf die Verkaufsabwicklung im ersten Quartal ausgewirkt und zu einer starken Verlangsamung der CRPO-Wachstumsprognose für das zweite Quartal geführt, obwohl der Vergleich mit dem Vorjahr einfacher gewesen sei.Außerdem hätten die CRPO- und Umsatzsteigerungen im ersten Quartal nicht zu einer höheren Umsatzprognose für 2024 geführt, was eine schwächere Umsatzprognose für Q2-Q im Vergleich zu vor drei Monaten impliziere. Während die Q1-Ergebnisse die Margen- und Cashflow-Beschleunigungsstory von Salesforce unterstützen würden, verdränge das bescheidene Q2-Buchungswachstumsziel die zyklische Wiederbeschleunigungsstory und hinterlasse einen Aktienüberhang, argumentiere das Unternehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: