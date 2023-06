Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

198,40 EUR -5,52% (01.06.2023, 17:10)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

213,50 USD -4,42% (01.06.2023, 16:58)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.06.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Rishi Jaluria, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 225 auf 240 USD.Der Software-Anbieter habe ein gedämpftes Quartal gegenüber den hohen Erwartungen geliefert, wobei die Umsatz- und cRPO-Ergebnisse nur ein bescheidenes Plus aufgewiesen hätten und die cRPO-Wachstumsprognose etwas hinter dem Konsens zurückgeblieben seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts der Tatsache, dass die generative KI im Mittelpunkt der Gewinnmitteilung von Salesforce.com gestanden sei, könnten Anleger den Zeitplan für die Margen von 35 bis 40% neu überdenken.Rishi Jaluria, Analyst von RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform" -Votum für die Salesforce-com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 225 auf 240 USD angehoben. (Analyse vom 01.06.2023)