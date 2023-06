NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

223,38 USD +2,06% (31.05.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "hold" ein.Das Unternehmen habe sein cRPO-Ergebnis für das erste Quartal mit einem Wachstum von 12% leicht steigern können und damit seine Prognose von 11% übertroffen. Dies stelle jedoch ein weiteres Quartal mit verlangsamtem cRPO-Wachstum dar, so die Loop-Analysten in einer Research Note. Das Unternehmen füge jedoch hinzu, dass es zwar weiterhin auf den makroökonomischen Gegenwind achte, der das Unternehmen vorsichtig mache, dass aber der Fokus von Salesforce auf die Margenausweitung einen positiven Hintergrund für die Aktie darstelle.Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "hold" ein und erhöhen das Kursziel von 190 auf 215 USD. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:193,90 EUR -7,67% (01.06.2023, 15:05)