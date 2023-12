Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (07.12.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com: Erwartungen übertroffen - AktienanalyseDer US-Softwarekonzern Salesforce (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) hat im dritten Quartal dank seines Sparprogramms deutlich mehr verdient als erwartet - und seiner Aktie damit kräftig Beine gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg um elf Prozent auf 8,72 Mrd. Dollar sei der Gewinn je Aktie von 1,40 Dollar vor einem Jahr auf 2,11 Dollar hochgesprungen. Die bereinigte operative Marge habe sich von 22,7 auf 31,2 Prozent verbessert. "Wir hatten ein weiteres starkes Quartal, in dem wir unseren im letzten Jahr aufgestellten Plan für profitables Wachstum umgesetzt haben", so CEO Marc Benioff.Auch der Ausblick sei gut angekommen: Für das gesamte Geschäftsjahr sei jetzt eine bereinigte operative Marge von 30,5 Prozent statt wie bisher rund 30 Prozent angepeilt. Der Gewinn je Aktie solle ebenfalls höher ausfallen als gedacht - statt 8,04 bis 8,06 Dollar dürften jetzt 8,18 bis 8,19 Dollar herausspringen. Für den Umsatz sei die Spanne eingeengt worden, hier kalkuliere das Management nun mit einem Anstieg um rund elf Prozent auf 34,75 bis 34,8 Mrd. Dollar. Zuvor habe das untere Ende bei 34,7 Mrd. Dollar gelegen.Auch Analysten hätten begeistert reagiert. Die Zahlen hätten in jeder Hinsicht überzeugt, habe etwa Brad Zelnick von Deutsche Bank Research geschrieben. Besonders beeindruckend sei der starke Anstieg der Software-Abschlüsse mit Volumina von mehr als einer Mio. Dollar. Deren Zahl sei auf Jahressicht um 80 Prozent gestiegen, so der Experte - und habe seine Kaufempfehlung mit Kursziel 300 Dollar bekräftigt. Ausgehend vom aktuellen Niveau räume er der Aktie damit auf Jahressicht 20 Prozent Aufwärtspotenzial ein. (Ausgabe 48/2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: