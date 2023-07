NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

222,6073 USD +0,65% (12.07.2023, 15:40)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (12.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 240 auf 250 US-Dollar an.Das Unternehmen habe angekündigt, die Listenpreise für mehrere seiner wichtigsten Clouds um durchschnittlich 9% anzuheben. Dies sei die erste Preiserhöhung von Salesforce seit sieben Jahren und folge den jüngsten Ankündigungen des Unternehmens in Bezug auf generative künstliche Intelligenz. Mizuho sei der Ansicht, dass Salesforce nach wie vor gut aufgestellt sei, um seine große Kundenbasis bei der Umsatz- und Prozessoptimierung durch digitale Transformation zu unterstützen.Die Analysten von Mizuho Securities USA behalten ihr "buy"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bei. (Analyse vom 12.07.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:201,60 EUR +0,30% (12.07.2023, 15:53)