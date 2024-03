Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (04.03.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "outperform" ein.Das Januar-Quartal von Salesforce sei solide gewesen, hervorgehoben durch einen 2-Punkt-Überschuss bei der Current Remaining Performance Obligation, obwohl die Gesamtumsatzprognose für das GJ25 etwas unter den Erwartungen gelegen habe, was durch professionelle Dienstleistungen beeinträchtigt worden sei, so BMO in einer Research Note.Salesforce habe außerdem seine erste Dividende ausgeschüttet, was angesichts des aktuellen Umsatzwachstums angemessen sei, so BMO weiter. BMO sei zwar skeptisch, was die Auswirkungen der Data Cloud und der generativen KI auf kurze Sicht angehe, finde aber auch die Bewertung von Salesforce überzeugend.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Salesforce.com unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 325 auf 335 USD. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: