Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

224,40 EUR +6,86% (30.11.2023, 17:12)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

244,81 USD +6,28% (30.11.2023, 17:01)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Needham & Co:Scott Berg, Analyst von Needham & Co, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Die Q3-Ergebnisse von Salesforce.com hätten sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis übertroffen, aber das beeindruckendste Highlight des Quartals sei die Beschleunigung des cRPO-Wachstums auf 14,4% gewesen, das deutlich über der Prognose und dem höchsten Wert seit Q2 des letzten Jahres gelegen habe, so Scott Berg in einer Research Note.Die KI-Funktionalität und Data Cloud, die mit 22,3% das schnellste Wachstum aller Clouds verzeichnet hätten, seien der interessanteste Kommentar gewesen, da Salesforce eine Monetarisierung in der KI sehe, und dies sei wahrscheinlich ermutigend für Software-Investoren, die skeptisch seien, ob Kunden für diese Technologien zahlen würden, habe Needham hinzugefügt.Scott Berg, Analyst von Needham & Co, stuft die Aktie von Salesforce.com unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 250 auf 275 USD angehoben (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: