NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

316,88 USD +2,61% (01.03.2024, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (04.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sydney (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Macquarie Research:Macquarie Research erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Der Softwarekonzern habe im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erneut geliefert und eine vierteljährliche Dividende angekündigt, womit es sein Engagement für aktionärsfreundliches Wachstum verdoppelt habe, so heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Das aktuell gemessene Kaufumfeld dürfte im gesamten Geschäftsjahr 2025 so bleiben.Macquarie Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 300 auf 330 USD angehoben. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:289,60 EUR -1,03% (04.03.2024, 15:14)