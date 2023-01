Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

144,04 EUR +3,37% (23.01.2023, 10:04)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

151,25 USD +3,31% (20.01.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (23.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut unterschiedlichen Medienberichten sei Elliott Management mit mehreren Milliarden US-Dollar bei dem unter Druck stehenden Softwarespezialisten Salesforce eingestiegen. Der von Paul Singer gegründete, aktivistische Hedgefonds scheine nach desaströsen Übernahmen, harten Kosteneinsparungen und abflachendem Wachstum bei der Aktie Chancen zu sehen."Salesforce ist eines der herausragenden Softwareunternehmen der Welt. Nachdem wir das Unternehmen fast zwei Jahrzehnte lang verfolgt haben, haben wir einen tiefen Respekt vor Marc Benioff und dem, was er aufgebaut hat", werde Jesse Cohn, Managing Partner bei Elliott, vom "Wall Street Journal" zitiert. "Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Salesforce, um den Wert zu realisieren, der einem Unternehmen dieser Größe gebührt."Elliot-Gründer Singer gelte als Investor, der sich gerne bei Unternehmen beteilige, die vor wichtigen Weichenstellungen stünden. Salesforce habe jüngst eine große Entlassungsrunde angekündigt, um die Kosten zu drücken. Der CRM-Spezialist sei derzeit dabei, wegen des tristen wirtschaftlichen Umfelds jede zehnte Stelle abzubauen. Bei im Dezember über 79.000 Beschäftigten stünden damit rund 8.000 Jobs auf der Streichliste.Zudem habe Elliott den massiven Kursverfall der Aktie im vergangenen Jahr genutzt. Anleger hätten sich insbesondere an den Milliardenschweren Zukäufen von Tableau und Slack gestört, die nur zögerlich integriert worden seien und bisher nicht die erwünschten Erträge geliefert hätten. Die Management-Strategie, sich auch abseits des CRM-Geschäfts zu positionieren, gehe damit noch nicht auf. Darüber hinaus hätten einige Top-Führungskräfte das Unternehmen verlassen.Die Salesforce-Aktie reagiere im frühen deutschen Handel mit einem Kursplus von 3,7 Prozent. "Der Aktionär" erwarte, dass sich diese Zugewinne im vorbörslichen US-Handel ausweiten würden. Das Salesforce-Papier ist aktuell keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2023)Mit Material von dpaAFXDer Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Salesforce.