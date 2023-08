NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (31.08.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst J. Parker Lane von Stifel:J. Parker Lane, Analyst von Stifel, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "buy" ein.Salesforce.com habe im zweiten Quartal "durchweg positive Ergebnisse" erzielt und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. In Anbetracht des Umfangs der Kundendaten, über die die Plattform verfüge, und der Betonung des "KI-Vertrauens" betrachte Stifel das Unternehmen weiterhin als einen wahrscheinlichen KI-Nutznießer und sei der Ansicht, dass das Quartal "das anhaltende Engagement von Salesforce für die betriebliche Effizienz zeige", so der Analyst gegenüber den Anlegern.J. Parker Lane, Analyst von Stifel, stuft die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 250 auf 275 USD. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:211,40 EUR +7,26% (31.08.2023, 15:14)