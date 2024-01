NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

260,87 USD +3,88% (08.01.2024, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (09.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Im Jahr 2024 werde die Performance von Software-Aktien von den Fundamentaldaten des Sektors, des Segments und des Unternehmens getrieben werden, im Gegensatz zum letzten Jahr, das einen starken Makro-Treiber gehabt habe, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Sanford C. Bernstein & Co sehe nur eine bescheidene Beschleunigung des Wachstums der IT-Ausgaben und möglicherweise ein schwächeres Wachstum im Software-Segment. Das makroökonomische Umfeld bleibe stabil und außerordentliche Maßnahmen aus dem Jahr 2023 wie Preiserhöhungen und Margenverbesserungen hätten 2024 nur begrenzten Nutzen. Bei Salesforce.com sei Sanford C. Bernstein & Co der Meinung, dass die große Umsatzbasis und die unternehmensspezifischen Herausforderungen es dem Unternehmen erschweren könnten, das Wachstum im Jahr 2024 und möglicherweise danach deutlich zu beschleunigen.Sanford C. Bernstein & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 159 auf 212 USD angehoben. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:237,80 EUR -0,25% (09.01.2024, 12:56)