NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

292,80 USD -0,29% (23.02.2024, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von der Citigroup:Tyler Radke, Analyst der Citigroup, erhöht das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 265 auf 325 USD.Die Citigroup gehe mit "ausgewogenen Ansichten" in den Bericht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres von Salesforce und sage, dass die stabilisierenden Nachfragesignale durch den nachlassenden Gegenwind bei den Sitzplatzverkäufen ausgeglichen würden, der das Wachstumspotenzial wieder beschleunige. Die Partnerprüfungen von Citi seien gemischt gewesen, hätten aber im Vergleich zum letzten Quartal leicht positiver tendiert, da sie von "mehr positiven Anekdoten" gehört hätten, wie z.B. Front-Office-Budgets, die zu den Wachstumszielen zurückkehren würden, so Tyler Radke in einer Forschungsnotiz an die Investoren.Tyler Radke, Analyst der Citigroup, bewertet die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 26.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:273,80 EUR +1,18% (26.02.2024, 14:18)