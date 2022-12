Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Softwarehersteller Salesforce verliere überraschend einen seiner Top-Manager - das komme bei Anlegern nicht gut an. Co-Konzernchef Bret Taylor räume Ende Januar seinen Posten, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Die Aktie rausche nachbörslich mehr als sechs Prozent nach unten.Alleiniger Vorstandsvorsitzender und Verwaltungsratschef werde dann Firmen-Mitgründer Marc Benioff. Taylor sei sechs Jahre bei Salesforce gewesen und erst vor einem Jahr vom für das Tagesgeschäft zuständigen Vorstand an die Doppelspitze mit Benioff befördert worden.Am Markt sei der Rücktritt nicht gut angekommen, die Aktie sei nachbörslich zunächst um über sechs Prozent gefallen. Salesforce habe auch einen enttäuschenden Geschäftsausblick für das Schlussquartal abgegeben. Der SAP-Rivale gehe von einem Umsatzwachstum von maximal zehn Prozent im Jahresvergleich aus. Im abgelaufenen dritten Quartal hätten die Erlöse noch um 14 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar (7,5 Mrd. Euro) zugelegt. Deutlich höhere Betriebsausgaben hätten den Gewinn jedoch von 468 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 210 Millionen Dollar einbrechen lassen.Die Aktie von Salesforce sei zuletzt bereits knapp am vom "Aktionär" empfohlenen Stopp bei 132,00 Euro vorbeigeschrammt. Investierte Anleger beachten hier weiter den Stopp, so Marion Schlegel. Bei SAP habe sich hingegen das charttechnische Bild zuletzt aufgehellt. Das nächste Kursziel sei das im Januar bei 125,40 Euro markierte Jahreshoch. Anleger sollten hier an Bord bleiben. (Analyse vom 01.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link