NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

223,38 USD +2,06% (31.05.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.06.2023/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Brian Peterson von Raymond James:Brian Peterson, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "strong buy" ein.Die Ergebnisse des ersten Quartals von Salesforce hätten "beeindruckende" Fortschritte bei der Margenausweitung und der Generierung von freiem Cashflow gezeigt, einschließlich eines revidierten Ausblicks für die Marge im GJ24, die nun um 550 Basispunkte im Jahresvergleich gestiegen sei, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen bezeichne das 12%ige cRPO-Wachstum angesichts der deutlich reduzierten S&M-Ausgaben als "eigentlich recht ermutigend".Brian Peterson, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "strong buy" ein und erhöht das Kursziel von 240 auf 260 USD. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:193,90 EUR -7,67% (01.06.2023, 15:05)