NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

251,90 USD +9,36% (30.11.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse der Citigroup:Tyler Radke, Analyst der Citigroup, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Der Software-Konzern habe eine beeindruckende Aufwärtsentwicklung in einem schwierigen Umfeld gemeldet, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Während der gemeldete Aufschwung bemerkenswert gewesen sei, seien die größten Treiber nicht operativ gewesen, da Salesforce.com von frühzeitigen Verlängerungen und günstigem Timing eines mehrjährigen Mega-Deals mit Amazon Web Services profitiert habe.Tyler Radke, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 247 auf 265 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:229,20 EUR -1,04% (01.12.2023, 12:24)