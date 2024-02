NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

London (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Barclays:Die britische Investmentbank Barclays stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) nach wie vor mit "overweight" ein.Barclays sehe eine Fortsetzung der zyklischen Trends für die zyklusunabhängigen Berichterstatter für Softwareerträge, nämlich ein solides viertes Quartal und konservative Prognosen für das kommende Geschäftsjahr 2024. Es werde schwierig sein, die tatsächliche Richtung der Aktienbewegungen mit einem solchen Set-up "angesichts des stark gestiegenen Optimismus" zu nennen, sage Barclays den Investoren in einer Forschungsnotiz. Die Firma ziehe es vor, in Bezug auf die Gruppe konservativ zu bleiben.Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Salesforce.com unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 300 auf 325 USD. (Analyse vom 20.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:265,00 EUR -1,27% (20.02.2024, 15:42)