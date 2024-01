NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (11.01.2024/ac/a/n)



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Robert W. Baird:Die Analysten von Robert W. Baird stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von "neutral" auf "outperform" hoch.Das Unternehmen habe die Bereitschaft des Unternehmens unterschätzt, Margen zu erzielen, die im vergangenen Jahr für eine starke Performance gesorgt hätten. Da die aktuelle Bewertung der Aktie in der Nähe historischer Tiefststände liege und das Umsatzwachstum und die Erwartungen "gedämpft" seien, sehe Baird gegenüber dem aktuellen Niveau Aufwärtspotenzial, teile der Analyst den Anlegern in einer Forschungsnotiz mit. Das Unternehmen gehe davon aus, dass Preiserhöhungen, die potenzielle Rendite der Front-Office-Ausgaben und eine "klarere" Verkaufsabwicklung für einen Aufwärtstrend bei den Salesforce-Aktien sorgen dürften.Die Analysten von Robert W. Baird stufen die Aktie von Salesforce.com von "neutral" auf "outperform" hoch und erhöhen das Kursziel von 240 auf 300 USD. (Analyse vom 11.01.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:243,80 EUR +1,16% (11.01.2024, 12:52)