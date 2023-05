NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

215,44 USD +2,63% (29.05.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:David Hynes, Analyst von Canaccord Genuity, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) und erhöht das Kursziel von 215 auf 230 USD.Da das erste Quartal saisonal bedingt ein starkes Cashflow-Quartal sei und es in Bezug auf den operativen Leverage noch niedrig hängende Früchte gebe, gehe er davon aus, dass das April-Quartal eine weitere Bestätigung dafür sein werde, dass CRM auf dem besten Weg zu Margen von über 30% sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.David Hynes, Analyst von Canaccord Genuity, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 215 auf 230 USD angehoben. (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:206,80 EUR +1,97% (30.05.2023, 14:54)