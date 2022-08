Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (12.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Auch das Papiere des Cloud-Giganten profitiere derzeit von der Erholung des Gesamtmarktes und notiere bereits knapp 21% über seinem Jahrestief. Damit habe sich das Chartbild der Salesforce.com deutlich aufgehellt. Auch die Bewertung sei mittlerweile auf einem attraktiven Niveau angekommen.Der Titel werde mit einem 23er-KUV von 5,9 und einem 23er-KGV von 39 (auf bereinigter Basis) bewertet. Damit bewege sich die Bewertung des Softwareanbieters im Bereich seiner historischen Tiefs. Nur während der Finanzkrise im Jahr 2009 sei die Salesforce.com-Aktie noch günstiger zu haben gewesen.In diesem Kontext dürfe man nicht vergessen, dass Salesforce.com nach wie vor zweistellig wachse. Im laufenden und nächsten Geschäftsjahr sollten die Einnahmen um jeweils 20 und 17% zulegen. Zeitgleich solle der Free Cashflow im diesem Zeitraum im Schnitt um 17% wachsen.Trotz der Übernahme von Slack belaufe sich die Eigenkapitalquote des Unternehmens auf satte 64%. Die Barreserven hätten zuletzt bei 6,9 Mrd. USD gelegen.Die Salesforce.com-Aktie sei über die 50- und 100-Tage-Linie ausgebrochen und notiere unweit der wichtigen 200-USD-Marke. "Der Aktionär" sehe noch Luft nach oben und empfehle Anlegern dabeizubleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Salesforce.com.