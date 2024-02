NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

288,995 USD -0,79% (12.02.2024, 17:14)



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (12.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) nach einem kürzlichen Gespräch mit einem globalen Systemintegrator von Salesforce weiterhin mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 300 USD auf 325 USD.Das Analysehaus sage, dass der Partner eine gemischte jüngste Geschäftsaktivität, aber ein gutes Nachfrageumfeld sehe; die KI-Botschaft sei den Produktfähigkeiten, der Preisgestaltung und der Verfügbarkeit voraus; und der Partner sehe, dass Salesforce mit der Sales Cloud und den Plattformprodukten gewinne, aber der Konsolidierungszyklus der Anbieter in die späten Jahre komme. Oppenheimer sei der Ansicht, dass Salesforce weiterhin gut positioniert sei, um über einen Zeitraum von mehreren Jahren ein zweistelliges Umsatzwachstum und ein EPS-Wachstum von mehr als 20% zu erzielen, und dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil biete.Die Analysten von Oppenheimer haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt. (Analyse vom 12.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:268,40 EUR -0,59% (12.02.2024, 17:22)