New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 300 USD auf 325 USD.Jefferies gehe davon aus, dass 2024 ein weiteres positives Jahr für Software sein werde, sage aber, dass die Gruppe wahrscheinlich gemäßigtere Renditen als 2023 sehen werde. Die erste Jahreshälfte 2024 könnte angesichts der Rally im vierten Quartal und dem saisonalen Glatteis im ersten Quartal eine Herausforderung darstellen. Jefferies würde sich selektiv für eine bessere zweite Jahreshälfte positionieren, die von einer fundamentalen Beschleunigung, einer verstärkten Einführung von künstlicher Intelligenz, niedrigeren Zinssätzen, "immer noch angemessenen" Bewertungen und einer potenziellen Zunahme von Übernahmen angetrieben werde. Anleger sollten Software 2024 übergewichten, aber mit moderateren Renditen rechnen.Die Analysten von Jefferies & Co haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt. (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:236,00 EUR +2,70% (08.01.2024, 18:13)