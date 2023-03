NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

186,59 USD +11,50% (02.03.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (03.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Oppenheimer:Brian Schwartz, Analyst von Oppenheimer, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) an.Salesforce.com habe im vierten Quartal bessere Buchungen und Prognosen als befürchtet vorgelegt, so der Analyst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei, dass das Management ein deutlich höheres operatives Margenziel für 2024 und Q1 2025 gesetzt, die Rückkaufsgenehmigung erhöht und das M&A-Komitee aufgelöst habe. Alles in allem bedeute das CRPO-Wachstum in Q1 2024 eine starke Verlangsamung gegenüber einem leichteren Vergleich, drehe allerdings nicht ins Negative, und in Kombination mit Vergleichen, die sich nach Q1 abschwächen würden, werde der Bärenfalle eine Delle verpasst.Brian Schwartz, Analyst von Oppenheimer, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Votum für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und erhöht das Kursziel von 185 auf 225 USD. (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:176,58 EUR +0,33% (03.03.2023, 11:56)