Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

196,30 EUR -6,52% (01.06.2023, 09:00)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

223,38 USD +2,06% (31.05.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der SAP-Konkurrent Salesforce habe das vergangene Geschäftsquartal mit einem deutlichen Umsatzplus abgeschlossen. Der Erlös sei im ersten Geschäftsquartal bis Ende April im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 8,25 Milliarden Dollar (7,72 Milliarden Euro) gestiegen, wie Salesforce am Mittwoch nach US-Börsenschluss in San Francisco mitgeteilt habe.Unterm Strich sei der Gewinn von 28 Millionen auf 199 Millionen Dollar nach oben gesprungen. Die Aktie sei nachbörslich dennoch deutlich abgerutscht. Zuletzt sei es fast 6 Prozent nach unten auf 210,45 Dollar gegangen. Im regulären Handel habe das Papier noch gut 2 Prozent auf 223,38 Dollar zulegen können. Belastet habe die Kostenseite. Die Kosten des Unternehmens hätten im vergangenen Quartal höher gelegen, als von den Analysten erwartet.Beim Umsatz und beim bereinigten Gewinn je Aktie habe Salesforce aber die Prognosen übertroffen. Zugleich habe das Management seine Margenprognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Januar 2024 angehoben: So sollten statt 27 Prozent nun etwa 28 Prozent des Umsatzes als bereinigter operativer Gewinn übrigbleiben. Der Erlös solle weiterhin um rund 10 Prozent auf 34,5 bis 34,7 Milliarden Dollar steigen.Salesforce sei spezialisiert auf Unternehmens-Software zum Kundenmanagement und biete unter anderem den dazugekauften Büro-Kommunikationsdienst Slack ( ISIN US83088V1026 WKN A2PGZL ) an.Bereits investierte Anleger bleiben bei Salesforce weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Spannend werde, wie der deutsche Rivale SAP auf die Zahlen von Salesforce reagiere. "Der Aktionär" werde berichten. (Analyse vom 01.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)