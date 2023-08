NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die gestern gemeldeten Zahlen von Salesforce.com seien sehr gut ausgefallen, so der Aktienprofi. Der Umsatz und das Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen habe zuletzt auf die Kostenbremse getreten. Dadurch hätten sich die Margen verbessert. Nachbörslich sei die Aktie um rund 5,6% nach oben gelaufen. Das könnte für mehr Kauflaune im Tech-Sektor sorgen. In den kommenden Tagen und Wochen könnte die Salesforce.com-Aktie die Marke von 240 USD angehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.08.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:208,00 EUR +5,53% (31.08.2023, 10:44)