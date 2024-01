Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

246,80 EUR -0,24% (12.01.2024, 12:55)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

271,88 USD +2,74% (11.01.2024, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (12.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Die Aktie von Salesforce.com sei am Donnerstagabend auf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 272,96 USD ausgebrochen. Für kräftige Kursgewinne von 2,7% hätten dabei gleich zwei Meldungen gesorgt.Zum einen habe Fortune berichtet, dass der Softwarekonzern vorerst seine Neueinstellungen gestoppt habe. Dies gehe aus einer geleakten Nachricht des Chief of Staffs, Ross Harmes, hervor. Neue Positionen sollten nur besetzt werden, wenn Angestellte das Unternehmen verlassen würden, habe es in der Mail geheißen. Der Salesforce.com-Manager habe geschrieben: "Dies ist nicht unser erstes Rodeo, aber die Einstellungsstopps sind definitiv störend und werden unsere Pläne im ersten Quartal und darüber hinaus beeinflussen."Ein Satz, der Anlegern nicht gefallen dürfte. Ein Unternehmenssprecher habe gegenüber Fortune entsprechend zurückgerudert, habe CEO Marc Benioff doch erst im September die Anstellung von rund 3.000 neuen Mitarbeitern angekündigt, um die KI-Bemühungen zu stärken. Der Firmensprecher habe entgegnet: Salesforce.com habe bei seinen Einstellungszielen in Bereichen wie der KI rasche Fortschritte gemacht und stelle weiterhin in strategischen Bereichen ein. Das dürfte die Investoren durchaus zufriedenstellen.Zum anderen habe es für die Salesforce.com-Aktie eine Hochstufung von Baird gegeben. Die Analysten hätten sie von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 240 auf 300 USD angehoben. Man habe unterschätzt, wie stark sich das Management auf die Verbesserung der Margen fokussiere. "Preiserhöhungen, stärkere Ausgaben im Front Office und ein schlankerer Vertrieb schaffen Kurspotenzial", würden die Baird-Experten schreiben. Die historisch niedrige Bewertung mit einem 25-fachen des Free Cashflows, liefere insbesondere bei margenstärkerem Wachstum Chancen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Salesforce.com.