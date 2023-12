Prognose für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024:



- Umsatz: 9,18 bis 9,23 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 9,22 Milliarden US-Dollar

- Bereinigtes EPS: 2,25 bis 2,26 US-Dollar gegenüber erwarteten 2,17 US-Dollar

- Aktuelle verbleibende Leistungspflicht: +10% Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2024

- Umsatz: 34,75 bis 34,80 Milliarden US-Dollar, gegenüber früherer Prognose von 34,7 bis 34,8 Milliarden US-Dollar

- Bereinigtes EPS: 8,18 bis 8,19, gegenüber früherer Prognose von 8,04 bis 8,06

- Bereinigte operative Marge: 30,5%, gegenüber früherer Prognose von ungefähr

(News vom 30.11.2023)



Salesforce (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) startete den Handel am 30.11 mit einer über 7%-igen bullischen Kurslücke, so die Experten von XTB.Die solide Performance der Unternehmensaktien heute werde durch die Veröffentlichung eines soliden Ergebnisberichts für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 (Kalenderzeitraum August-Oktober 2023) getrieben.Salesforce habe Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet, die besser als erwartet ausgefallen seien. Während der Umsatz größtenteils im Einklang mit den Erwartungen gelegen habe, habe das Unternehmen positiv mit dem Gewinn überrascht. Das bereinigte operative Einkommen sei gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50% gestiegen, während das bereinigte EPS von 1,40 USD auf 2,11 USD gestiegen sei (Erwartung: 2,06 USD). Das Unternehmen habe Schwierigkeiten, seinen Umsatz so schnell zu steigern wie früher, aufgrund eines kürzlichen Rückgangs der IT-Ausgaben. Die Strategie des Unternehmens, diese Periode des Rückgangs durch eine Steigerung der Effizienz zu überstehen, scheine jedoch zu funktionieren - die bereinigte operative Marge sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,5 Prozentpunkte gestiegen.Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024:- Umsatz: 8,72 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 8,71 Milliarden US-Dollar (+11% YoY)- Abonnement- und Supportumsatz: 8,14 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 8,09 Milliarden US-Dollar (+13% YoY)- Vertrieb: 1,91 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 1,90 Milliarden US-Dollar (+11% YoY)- Dienstleistungsumsatz: 2,07 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 2,08 Milliarden US-Dollar (+12% YoY)- Plattform- und sonstiger Umsatz: 1,69 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 1,69 Milliarden US-Dollar (+11% YoY)- Marketing- und Handelsumsatz: 1,23 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 1,25 Milliarden US-Dollar (+8,9% YoY)- Professional Services und anderer Umsatz: 579 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 621,5 Millionen US-Dollar (-4,1% YoY)- Nicht realisierter Umsatz am Quartalsende: 12,56 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 12,78 Milliarden US-Dollar- Bereinigtes Einkommen aus dem Betrieb: 2,72 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 2,64 Milliarden US-Dollar (+53% YoY)- Bereinigte operative Marge: 31,2% gegenüber erwarteten 30,4% (22,7% im Vorjahr)- Bereinigtes EPS: 2,11 US-Dollar gegenüber erwarteten 2,06 US-Dollar (1,40 US-Dollar im Vorjahr)- Verbleibende Leistungspflichten: 48,3 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 44,86 Milliarden US-Dollar (+21% YoY)- Aktuell: 23,9 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 23,17 Milliarden US-Dollar (+14% YoY)- Nicht aktuell: 24,4 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 21,72 Milliarden US-Dollar- Freier Cashflow: +1,37 Milliarden US-Dollar gegenüber +0,90 Milliarden US-Dollar erwartet- Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2024 sei leicht angehoben worden, indem das untere Ende des prognostizierten Bereichs nach oben angepasst worden sei. Die Prognose für das bereinigte EPS und die operative Marge für das Gesamtjahr seien ebenfalls angehoben worden. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal des Geschäftsjahres habe größtenteils im Einklang mit den Erwartungen gelegen, während das bereinigte EPS für das vierte Quartal höher als erwartet ausgefallen sei. Zu beachten sei, dass die konservative Wachstumsprognose von 10% für die aktuellen verbleibenden Leistungspflichten für das vierte Quartal des Geschäftsjahres angesichts des starken 14%-igen Wachstums im vierten Quartal des Geschäftsjahres erscheine.