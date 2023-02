TSE-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

1,725 CAD -0,29% (16.02.2023, 16:50)



ISIN Sabina Gold & Silver-Aktie:

CA7852461093



WKN Sabina Gold & Silver-Aktie:

A0YC9U



Ticker-Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie Deutschland:

RXC



TSE Ticker Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie: SBB



Kurzprofil Sabina Gold & Silver Corp.:



Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) ist ein in Kanada beheimateter Edelmetallproduzent. Die Minenaktivitäten konzentrieren sich vor allem auf die Nunavut-Region, Kanada (Back River-Goldprojekt und Silber Royalty beim Hackett River Projekt). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver. (16.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) unter die Lupe.B2Gold übernehme den kanadischen Edelmetallproduzenten für 1,1 Mrd. CAD (Kanadische Dollar) in Aktien. Mit dem Deal erwerbe B2Gold das zu 100% in Besitz von Sabina Gold & Silver befindliche und hoch im Norden Kanadas gelegene Goldgebiet Back River in Nunavut. Die Übernahme solle voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen werden. Die Sabina Gold & Silver-Aktie sei aber schon vor der Bekanntgabe des Deals mit B2Gold stark gestiegen, was darauf hindeute, dass mit Insiderwissen ausgestattete Anleger am Markt aktiv gewesen seien, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.02.2023)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Sabina Gold & Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:1,195 Euro -0,83% (16.02.2023, 16:52)