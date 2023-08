- UMB Financial Corp, Comerica Bank (COM.US) und KeyCorp (KEY.US) - das Rating der oben genannten Banken sei aufgrund von Einlagenabflüssen herabgesetzt worden



- Auch der Kreditausblick für die S&T Bank und die River City Bank sei von zuvor "stabil" auf "negativ" gesenkt worden. S&P habe angeführt, dass diese regionalen Banken stark von CRE-Krediten abhängig seien



- Angesichts der Maßnahmen der FED müssten die Banken höhere Einlagenzinsen zahlen, um die Abwanderung der Kunden zu Alternativen einzudämmen: Anleihen oder der breitere Markt für festverzinsliche Wertpapiere.



Der BKX-Bankenindex lege heute leicht zu, und der Markt habe die Entscheidung von S&P Global fast vollständig ignoriert. In einem kürzlichen Interview mit CNBC habe ein Analyst von Fitch Ratings gewarnt, dass bei einer Verschärfung der Lage im Bankensektor auch wichtige US-Banken, darunter JP Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628), schlechtere Ratings erhalten könnten.



Die Aktien von KeyCorp (ISIN US4932671088/ WKN 869353) würden heute fast 1,7% verlieren, wobei die Käufer versuchen würden, über den SMA100 zu steigen. (Quellen: xStation5 von XTB) (22.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ratingagentur S&P Global hat beschlossen, die Ratings mehrerer regionaler Banken in den USA herabzustufen, was kurz nach einem ähnlichen Schritt von Moody's zu Liquiditätsproblemen führte, so die Experten von XTB.Gleichzeitig hätten die Renditen von US-Anleihen den höchsten Stand seit 16 Jahren erreicht, und die Märkte würden es für sehr wahrscheinlich halten, dass die FED die Zinsen bis mindestens Q1 2024 beibehalten werde.- Laut S&P würden die höheren Schuldendienstkosten und die Krise bei Gewerbeimmobilien (CRE) die Kreditwürdigkeit der Kreditgeber auf die Probe stellen.