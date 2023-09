Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil S&P Global Inc.:



S&P Global Inc. (ISIN: US78409V1044, WKN: A2AHZ7, Ticker-Symbol: MHL, NYSE-Symbol: SPGI) ist eines der weltweit führenden Unternehmen mit Sitz in New York, das sich auf Finanzinformationsdienste für Investoren, Unternehmen, Regierungen, Finanzinstitute, Investmentmanager und Berater spezialisiert hat. (07.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&P Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von S&P Global Inc. (ISIN: US78409V1044, WKN: A2AHZ7, Ticker-Symbol: MHL, NYSE-Symbol: SPGI) unter die Lupe.Den S&P 500 würden selbst Anfänger an der Börse kennen, ebenso wie den Dow Jones. Langfristig könne es auch interessant sein auf das Unternehmen zu setzten, die hinter den Indices stecke. Die Rede sei vom Finanzdienstleister S&P Global. Der habe allerdings auch noch anderes zu bieten als nur Indices.S&P Global würden neben dem S&P 500 und dem Dow Jones noch zahlreiche andere Börsenindices gehören. Jedes Mal wenn Produkte wie ETFs oder Derivate aufgelegt würden, die diese Indices in irgendeiner Art und Weise nachbilden würden, dann kassiere S&P Global Lizenzgebühren. Das Geschäft hänge somit zum Teil an der allgemeinen Börsenentwicklung.Deutlich weniger volatil sei das Segment mit Ratings. Zusammen mit den Konkurrenten Fitch und Moody’s habe man sich den Markt zur Bonitätsbeurteilung von Staaten und Unternehmen quasi aufgeteilt. Dabei komme alleine S&P Global auf einen Marktanteil von 50%.Nachdem es einen Boom bei Anleiheemissionen 2021 aufgrund der allgemeinen Unsicherheit durch die Corona-Krise gegeben habe, sei die Nachfrage vergangenes Jahr wieder deutlich abgeebbt. Zuletzt seien jedoch Erholungstendenzen zu beobachten gewesen.Bei Analysten stehe die Aktie des Finanzdienstleisters hoch im Kurs: Fast alle der 25 Experten würden aktuell den Kauf empfehlen. Nur zwei würden derzeit lieber die Aktie halten. Das ausgemachte Kursziel liege bei 444,90 USD, was noch ein Potenzial von 12,9% biete.Der Aufwärtstrend bei der S&P Global-Aktie, der seit Oktober letzten Jahres bestehe, sei voll intakt. Anleger sollten den Rücksetzer von Ende Juli kaufen, denn die Kurslücke bei 425,41/412,43 USD sei noch nicht nach oben geschlossen worden. Zuvor stehe die Entscheidung an der 50-Tage-Linie bei 397,46 USD an. Könne sie nach oben verlassen werden, wäre das ein neues Kaufsignal.Anleger könnten bei der Aktie von S&P Global zugreifen und einen Stopp bei 280 Euro setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2023)