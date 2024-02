Der Anstieg der US-Anleiherenditen, der angesichts der aktuellen KI-Euphorie ein wenig in den Hintergrund geraten sei, könnte ein möglicher Auslöser für eine Korrektur sein, sollten die Renditen ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Seit Anfang Februar sei die zehnjährige Benchmark-Rendite von 3,88% bis auf rund 4,33% in der Spitze (aktuell 4,228%) gestiegen. Frische Inflationsdaten am Donnerstag könnten neue Erkenntnisse auf den künftigen Zinskurs der FED liefern und damit auch Einfluss auf die Renditen nehmen.



Mit Spannung würden die Anleger daher auf die Kernrate der privaten Konsumausgaben (PCE) blicken, die als das bevorzugte Inflationsmaß der FED gelte. Es gebe Hinweise darauf, dass die zugrundeliegende US-Inflation im Januar wahrscheinlich so stark gestiegen sei, wie seit einem Jahr nicht mehr. Eine hohe Inflation könnte die Markterwartungen an baldige Zinssenkungen drücken und folglich zum Anstieg der Renditen führen, was sich wiederum negativ auf den S&P 500 auswirken könne.



Der S&P 500 habe in der vergangenen Woche die SMA20 verteidigen können. Mithilfe der NVIDIA-Zahlen sei der Index von dem Tief bei 4.960 Punkten nach oben gedreht und habe das Doppelhoch bei 5.060 Punkten durchbrochen. Für den Index sei es anschließend bis auf 5.123 Zähler aufwärts gegangen, ehe es zu einem Rücksetzer gekommen sei. Dabei habe sich am Freitag im Tageschart eine bärische Kerze (Shooting Star) ausgebildet. Ein heutiger Tagesschlusskurs unter der Kerze (5.094) könnte schließlich das Signal für einen Rücksetzer sein. Ein Warnsignal sende zudem der RSI-Indikator. Während des jüngsten Anstiegs habe sich eine negative RSI-Divergenz ausgebildet, die auf ein nachlassendes Momentum hindeute.



Sollte der Index zurück unter die Ausbruchsmarke bei 5.060 Punkten fallen, könnte es zu einem Rücklauf bis in den Bereich um 5.020/10 Punkten kommen (61,8% Retracement und SMA20). Ein Schlusskurs unter der SMA20 würde auf weitere Schwäche hindeuten, folglich dürften die Tiefs bei 4.960 und 4.936 Punkten ins Visier rücken. Mit einem Anstieg über 5.123 Punkte wäre dagegen die potenzielle Umkehrkerze negiert und es könnte weiter nach oben gehen. Ein möglicher Anlaufpunkt wäre die 127,2% Extension bei 5.161 Zählern. (26.02.2024/ac/a/m)







