Andererseits könnten Anleger das Eingehen größerer Risiken scheuen, da nach US-Börsenschluss zwei Tech-Riesen ihre Zahlen für das dritte Quartal veröffentlichen würden - Alphabet und Microsoft. Die Berichte würden Aufschluss darüber geben, wie der Tech-Sektor mit der derzeitigen makroökonomischen Unsicherheit zurechtkomme. Die Veröffentlichungen hätten das Potenzial, die Märkte stark zu bewegen.



Der EUR/USD habe am Dienstag die Anfangsgewinne wieder abgegeben und versuche, das 50%-Retracement des übergeordneten Abwärtsimpulses zu verteidigen. Das Retracement sei zu Beginn dieser Woche per Tagesschlusskurs durchbrochen worden. In der Vorwoche habe dieser technische Widerstand das Paar von einem stärkeren Anstieg abgehalten. Es sei fraglich, ob es vor dem Zinsentscheid der EZB, der am Donnerstag anstehe, zu einer richtungsweisenden Bewegung komme. Das Ereignis könnte darüber entscheiden, ob der Euro weiter abwerte oder eine Trendumkehr bevorstehe. Um den Abwärtstrend zu bestätigen, müsse das Jahrestief bei 0,9535 durchbrochen werden. Ein neuer Aufwärtstrend werde eingeleitet, wenn das Hoch bei 1,0197 nachhaltig überwunden werde.



Der DAX habe am Dienstag leicht zugelegt, nachdem der Index heute Nacht am 61,8%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses abgeprallt sei. Das Retracement sei gestern per Schlusskurs durchbrochen worden. Die Tageskerze habe jedoch auf eine gewisse Unentschlossenheit hingedeutet, da die Sitzung mit einem Doji beendet worden sei. Außerdem habe der deutsche Leitindex unter dem Tageshoch vom Freitag geschlossen, was signalisiere, dass die Bullen zögern würden. Sollte es zu Gewinnmitnahmen kommen, könnten die Reaktionen an den lokalen Unterstützungen (12.761 und 12.560 Punkte) entscheidend sein. Ein Bruch darunter würde den Bären auch kurzfristig wieder einen Vorteil verschaffen. Der langfristige Trend bleibe abwärts gerichtet. (25.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger warten auf Zahlen von amerikanischen Tech-Giganten, so die Experten von XTB.Der S&P 500 steige seit zwei Handelstagen. Die Erholungsrally sei jedoch unterbrochen worden, nachdem das US-Börsenbarometer auf Widerstand gestoßen sei - gestern Abend sei das Oktober-Hoch getestet worden. Am Dienstag suche der Index vorbörslich nach einer klaren Richtung. Positiv sei, dass sich der Index trotz der starken Volatilität am chinesischen Aktienmarkt stabil halte.