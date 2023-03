Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Indices an der Wall Street mussten gestern einen Rückschlag hinnehmen, nachdem Powell bei seiner halbjährlichen Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats einen hawkishen Ton eingeschlagen hatte, so die Experten von XTB. S&P 500 um 1,53% nachgegeben habe und unter die 4.000-Punkte-Marke gefallen sei. Am Futures-Markt für den S&P 500 (US500) sei heute jedoch ein Versuch zu erkennen, wieder über diese Hürde zu klettern.Der FED-Vorsitzende Powell werde heute zum zweiten Tag der Anhörungen auf dem Capitol Hill erscheinen, aber da der Text der Rede gegenüber gestern unverändert bleiben werde, dürfte dies kein so großes Volatilitätsereignis sein wie gestern. Allerdings werde den Händlern heute um 14:15 Uhr der ADP-Beschäftigungsbericht für Februar 2023 angeboten, der einen letzten Hinweis auf den NFP-Bericht für Februar am Freitag geben werde. Der Markt gehe davon aus, dass der ADP-Bericht einen Beschäftigungszuwachs von 200.000 ausweisen werde, was unter den vom API für Januar gemeldeten +106.000 liege, aber auch deutlich unter den +517.000, die der NFP-Bericht für Januar ausweise. Zu beachten sei, dass der US-Verbraucherpreisindex für Februar am Dienstag nächster Woche veröffentlicht werde, und diese beiden Daten (Beschäftigungsbericht und Inflationsdaten) dürften für die bevorstehende FOMC-Entscheidung (22. März 2023) entscheidend sein. Derzeit würden die Geldmärkte von einer Straffung um etwa 40 Basispunkte für die Sitzung ausgehen, und ein starker Arbeitsmarktbericht im Vergleich zu einer immer noch hohen Inflation könnte dazu führen, dass sich dieser Wert sogar auf 50 Basispunkte erhöhe.Ein Blick auf die S&P 500-Futures (US500) im H1-Chart zeige, dass der Index gestern nach Powells Anhörung vor dem Kongress einen großen Rückschlag erlitten habe. Der Rückgang sei an der kurzfristigen Unterstützungszone von 3.985 Punkten gestoppt worden, und heute sei der Versuch einer Erholung zu erkennen. Der Index habe versucht, die Widerstandszone von 4.000 Punkten zu überwinden, die durch frühere Kursreaktionen und den SMA200 gekennzeichnet sei, aber den Bullen sei es nicht gelungen, darüber zu kommen. Obwohl der erste Versuch gescheitert sei, bleibe der Index in der Nähe und ein weiterer Versuch sei nicht auszuschließen, insbesondere wenn die ADP-Daten schwächer als erwartet ausfallen würden. (08.03.2023/ac/a/m)