Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem US-amerikanischen Börsenbarometer droht die fünfte Verlustwoche in Folge, so die Experten von XTB. S&P 500 werde am Freitag voraussichtlich unverändert in den Handel starten - das würden die vorbörslichen Notierungen zeigen. Der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht (NFP) könnte jedoch vor der Eröffnung für starke Volatilität sorgen. Die Daten dürften Aufschluss über den weiteren Weg der geldpolitischen Straffung geben. Die FED könnte bei der Inflationsbekämpfung weniger aggressiv vorgehen, wenn der Bericht schlechter ausfalle als erwartet. Ein geringerer Beschäftigungszuwachs und ein langsameres Lohnwachstum könnten die Aktienmärkte stützen.Der EURUSD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) trete am Freitag auf der Stelle und versuche, sich über der psychologischen Marke von 1,05 zu halten. Gestern habe der US-Dollar gegenüber dem Euro weiter aufgewertet. Das Währungspaar EUR/USD habe zu fallen begonnen, nachdem ein starker Widerstandsbereich respektiert worden sei. Der Bereich sei durch den EMA21 im Vier-Stundenchart, das 61,8%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses und das Tageshoch vom Mittwoch definiert worden. Gegenüber dem Hoch der Vorwoche würden sich die Verluste auf rund 200 Pips belaufen. Ein kurzfristiger Widerstand sei bei 1,0536 zu finden.Der DAX/ DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) habe am Freitag im vorbörslichen Handel versucht, über das gestrige Tageshoch auszubrechen. Der Versuch sei vorerst gescheitert - die Tageskerze weise aktuell einen langen oberen Schatten auf. Der deutsche Leitindex gebe nicht nur die Anfangsgewinne ab, sondern rutsche auch leicht ins Minus. Gedreht habe der DAX/ DE30 nach einem Abpraller am 61,8%-Retracement der im November 2021 begonnenen Abwärtsbewegung. Im Vier-Stundenchart werde das lokale Tief bei 14.499 Punkten getestet. Ein nachhaltiger Durchbruch könnte weitere Verluste auslösen. (06.01.2023/ac/a/m)