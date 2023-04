Warum könnte es eine Überraschung auf der anderen Seite geben?



- Es werde erwartet, dass sich die Kerninflation erstmals seit September 2022 beschleunige. Höhere Arbeitskosten sowie erhöhte Energiepreise würden weiterhin auf die Endpreise weitergegeben



- Die Autopreise hätten einen steilen Rückgang im Jahresvergleich gestoppt und von Monat zu Monat zu steigen begonnen.



- Die Kraftstoffpreise seien im Jahresvergleich niedriger, würden sich aber seit Anfang 2023 erholen. Darüber hinaus habe WTI nach der jüngsten Entscheidung der OPEC+, die Produktion zu drosseln, seinen Weg zu über 80 USD pro Barrel gefunden.



- Die Inflation im Dienstleistungssektor beschleunige sich weiter, angetrieben durch das Lohnwachstum.



- Auch Kosten für Immobilienmarktdienstleistungen würden steigen.



Der heutige Inflationswert dürfte für die FED entscheidend sein, wenn es darum gehe, den Zinserhöhungszyklus im Mai zu beenden (oder auch nicht). Sollte die Inflation mit einem niedriger als erwarteten Wert überraschen, könnte sich der SP500/US500 auf einen Ausbruch über die jüngsten lokalen Höchststände einstellen. Allerdings sollte man bedenken, dass auch andere Ereignisse, wie das heutige FOMC-Protokoll oder der am Freitag beginnende Gewinnbericht der Wall Street, Auswirkungen auf die Aktienindices der Wall Street haben könnten.



Der S&P 500 werde in der Nähe der wichtigsten Widerstandszone gehandelt, die zwischen einem 50%-Retracement der im letzten Jahr eingeleiteten Abwärtsbewegung und einer Marke von 4.200 Punkten liege. Die Volatilität sei begrenzt und die US-Renditen seien wieder angestiegen, was auf eine mögliche Umkehr hindeute. Der US500 werde jedoch in den kommenden Stunden und Tagen auch anfällig für andere Ereignisse sein, wie die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls oder die US-Bankerträge (Quelle: xStation5). (12.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung der US-VPI-Daten für März wird wahrscheinlich ein Schlüsselfaktor für die nächste FOMC-Zinsentscheidung sein, so die Experten von XTB.Sollte die Inflation deutlich sinken und die FED eine Verbesserung der Dienstleistungsinflation feststellen, könnte eine Pause im Zinserhöhungszyklus bevorstehen. Auf der anderen Seite bleibe der Arbeitsmarkt stabil, was Anlass zu einer weiteren Erhöhung gebe. Was man von der heutigen VPI-Veröffentlichung erwarten könne:Warum sollte die Inflation sinken?Der Markt erwarte, dass der Gesamt-VPI auf 5,2% im Jahresvergleich sinke, der Kern-VPI jedoch auf 5,6% im Jahresvergleich beschleunige. Sollte dies bestätigt werden, wäre dies das erste Mal seit Ende 2020, dass der Gesamt-VPI unter den Kern falle.Die Lebensmittelpreise, insbesondere die Getreidepreise, seien auf einem extrem hohen Niveau gewesen, während die Preise für Düngemittel die höchsten in der Geschichte gewesen seien. Derzeit seien die Lebensmittelpreise niedriger, was einen Rückgang der Inflation unterstützen sollte.Das Lohnwachstum habe sich laut NFP-Bericht verlangsamt, bleibe aber auf einem Niveau, das nicht mit einer Inflation von 2% vereinbar sei.