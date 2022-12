Der PCE-Bericht, der heute um 14:30 Uhr veröffentlicht werde, sei ein wichtiger Indikator für die Inflation, da er der bevorzugte Indikator der FED sei. Es sei darauf hingewiesen, dass die FED nicht erwarte, dass die Inflation im Laufe ihres Prognosehorizonts zum Zielwert zurückkehre, sondern dass sie erwarte, dass sich die Gesamtinflation in diesem Jahr auf 5,6% und die Kerninflation auf 4,8% abschwächen werde. Die Markterwartungen für das heutige Ergebnis seien sehr ähnlich: die Gesamtinflation werde bei 5,6% und die Kerninflation bei 4,6% erwartet.



Die Differenz zwischen der PCE- und der VPI-Inflation sei die größte seit den 1980er Jahren. Sollte sich die PCE-Inflation nicht in ähnlicher Weise abschwächen wie die VPI-Inflation, könnten die Erwartungen an eine weitere Straffung durch die FED steigen. Trotz der eigenen Prognose der FED, die für das nächste Jahr Zinssätze von über 5% prognostiziere, sehe der Markt den Spitzenwert derzeit eher bei 4,9%.



Der US500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei gestern deutlich gefallen und habe den niedrigsten Stand seit dem 10. November 2022 erreicht. Dennoch sei es den Käufern gelungen, den Kurs über dem 50%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses zu halten. Im bisherigen Monatsverlauf sei der Index um etwa 6% gefallen, und selbst wenn der Rückgang auf 5% reduziert werde, würde die Monatskerze immer noch die Kerze des vorherigen Monats verschlingen (Bearish-Engulfing). Sollte die PCE-Inflation jedoch im Einklang mit den Erwartungen fallen, könnten die Käufer versuchen, den Index wieder über die 3.900-Punkte-Marke zu drücken. (23.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die endgültige Veröffentlichung des US-BIP-Berichts für das dritte Quartal 2022 wurde nach oben korrigiert, so die Experten von XTB.Dies habe die Besorgnis am Markt verstärkt, da es bedeute, dass es mehr Kapazität für eine zusätzliche geldpolitische Straffung gebe. Die US-Wirtschaft sei im dritten Quartal 2022 mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,2% gewachsen, gegenüber 2,9% in der vorläufigen Meldung. Die Revision sei auf den Konsum zurückzuführen gewesen, der von annualisierten +1,7% auf +2,3% revidiert worden sei. Die Indices an der Wall Street seien nach der Veröffentlichung um bis zu 3 bis 4% gefallen. Ein Teil der Verluste habe jedoch bis zum Ende des Tages wieder aufgeholt werden können.