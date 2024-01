Statistik mache Mut



Derweil taxiere das FedWatch Tool der CME die Wahrscheinlichkeit, dass es schon im März zu einer ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte komme, auf aktuell 64,8 Prozent. Vor einer Woche habe der Wert noch 72,8 Prozent betragen. Nach der erfreulichen Performance von rund 24 Prozent in 2023 verspreche ein Blick in die Geschichte einen weiteren - gemäßigten - Anstieg gekommen. Seit 1928 sei es beim S&P 500-Index 26-mal zu einem jährlichen Kurszuwachs von mehr als 20 Prozent gekommen. Und in den darauffolgenden Jahren hätten sich Anleger über Gewinne von durchschnittlich 5,9 Prozent freuen können. Zusammengefasst bleibe festzuhalten: Grund zur Panik bestehe sicherlich nicht. (08.01.2024/ac/a/m)



Paris (www.aktiencheck.de) - Die Leichtigkeit der Jahresendrally an der Wall Street scheint verflogen, zumindest vorerst, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der rasanten Rally seit Oktober vergangenen Jahres seien Gewinnmitnahmen gefolgt, die den S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) an den beiden ersten Handelstagen in 2024 rund 70 Punkte gekostet hätten. Als Grund hätten Händler die altbekannten Sorgen genannt, die zuletzt verdrängt worden seien: der anhaltenden Krieg in Nahost und die seit Langem stärksten russischen Angriffe auf die Ukraine hätten ebenso für Verunsicherung gesorgt wie die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Containerschiffe im Roten Meer. Zudem hätten wieder Rezessionsängste die Runde gemacht, begleitet von ersten Zweifeln, ob die US-Notenbank in diesem Jahr tatsächlich gleich mehrmals die Leitzinsen senken werde. Umso gespannter habe die Wall Street auf die am Mittwochabend veröffentlichten Protokolle der Dezember-Sitzung der US-Notenbank gewartet. Laut der Mitschrift würden alle Sitzungsteilnehmer ein niedrigeres Zinsniveau bis Ende 2024 für angemessen halten - falls sich der Inflationsrückgang im Jahr 2024 fortsetze.