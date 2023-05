Ausblick: Während an der Wall Street gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt worden sei, hätten die Indikationen für den S&P 500 bereits einen Ausbruch auf ein neues Jahreshoch oberhalb von 4.213 Punkten angedeutet.



Das Long-Szenario: Würden die Aufwärtstendenzen heute im regulären Handel bestätigt und breche der Index auf eine neue Jahresbestmarke aus, hätten die Standardwerte im nächsten Schritt Platz bis an das August-Top bei 4.325 Punkten. Der nächste charttechnische Widerstand ließe sich danach an der 4.500er Barriere antragen, bevor das 2022er März-Hoch bei 4.637 in den Fokus rücken würde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung müsste auf die 4.200er Schwelle und das Zwischenhoch vom 2. Februar bei 4.195 geachtet werden. Gehe der S&P 500 unterhalb dieses Levels aus dem Handel, könnte es zu einem Rücksetzer bis in den Bereich des Volumenmaximums bei 4.130/4.120 kommen. Würden die Notierungen diesen Halt verlieren, könnten die nächsten Haltelinien am 2022er Februar-Tief bei 4.115 und am Vorwochentief knapp oberhalb der 4.100er Marke angetragen werden, wobei der GD50 (aktuell bei 4.100) zusätzlich stützend wirken dürfte. Darunter könnten die Tiefs vom 26. April (4.049) und vom 4. Mai (4.048) angesteuert werden. (30.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 legte am Freitag 1,3% auf 4.205 Punkte zu, blieb jedoch erneut an einer markanten Hürde hängen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Auch in der vergangenen Woche seien die Standardwerte aus dem S&P 500 nicht über 4.213 Punkte hinausgekommen. Dabei seien die Notierungen zur Wochenmitte bis auf 4.104 Zähler zurückgefallen und hätten dort neuen Schwung geholt. Doch wie schon in der Vorwoche seien die Kurse am Freitag mit dem Tageshoch bei 4.213 an dem horizontalen Widerstandsbereich gescheitert, der sich zuletzt auf diesem Niveau herausgebildet habe. Auf Wochensicht habe der Index allerdings weitere 0,3% zulegen und per Tagesschluss über 4.200 steigen können.