Europäische und US-Staatsanleiherenditen hätten sich hingegen gestern von den Nachrichten auf der Preisfront wenig beeindruckt gezeigt und seien angestiegen.



Aufwärts sei es beim Ölpreis gegangen, die Nordseesorte Brent habe damit wieder die USD-100-Marke pro Fass überwinden können. Die Nachrichtenlage für den für die Volkswirtschaft wichtigen Rohstoff sei allerdings diffus gewesen und habe ein leichtes "Geschmäckle" hinterlassen. Während die für die industrialisierten Länder als Berater fungierende internationale Energieagentur (IEA) gestern in einem Bericht seine Erwartungen für die Ölnachfrage angehoben habe, so habe die OPEC+ hingegen kurz danach die Prognose für das Nachfragewachstum nach Öl (auf nunmehr +2,3% für 2022) zum dritten Mal seit April angehoben.



Gold habe gestern wenig verändert gehandelt. Die wichtigen Kryptoassets Bitcoin und Ethereum hätten zulegen können. Unterstützung habe die Nachricht geboten, dass BlackRock ein Fondsprodukt auf den Markt bringe, welches direkt in Bitcoin investiere. Als Grund für dieses Vorhaben habe der weltgrößte Vermögensverwalter das anhaltend starke Interesse seitens von institutionellen Investoren genannt.



Im asiatischen Frühhandel seien heute gemischte Signale zu vernehmen. Während der japanische Aktienmarkt dank eines schwächeren Yen kräftig zulege, so herrsche in China mehrheitlich Abgabedruck. Mangels wichtiger Wirtschafts- und Unternehmensdaten sei heute von wenigen datenseitigen Impulsen auszugehen. (12.08.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem am Mittwoch schon niedriger als erwartet ausgefallene US-Konsumentenpreisanstiege für kräftige Aufschläge an den Aktienmärkten gesorgt hatten, so setzte sich diese Tendenz gestern am Anfang des Tages dank der überraschend gefallenen US-Produzentenpreisdaten fort, ehe dann zu Handelsende hin die Gewinne abbröckelten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die genannten Daten seien im Monatsvergleich dank der rückläufigen Energiepreise um 0,5% gefallen und damit das erste Mal seit April 2020 gesunken! Im Jahresvergleich sei somit ein Anstieg von 9,8% verzeichnet worden (die Konsensprognose habe bei 10,4% gelegen). Im Juni sei noch ein Anstieg im Jahresvergleich von 11,3% berichtet worden. Die zuletzt vermeldeten Preisdaten würden das Narrativ unterstützen, wonach die Inflationsspitze hinter uns liegen könnte und somit auch die US-Notenbank weniger aggressiv gegensteuern müsse. Das Marktpricing für die Zinssitzung im September favorisiere aktuell hier mittlerweile einen 50 Basispunkte-Schritt.