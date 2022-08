Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 haben ihre Erholung am Freitag gestoppt, so die Experten von XTB.Der EUR/USD falle am letzten Handelstag der Woche und teste das gestrige Tagestief bei 0,9950. Seit Dienstag versuche das Paar, die Parität zurückzugewinnen. Am Dienstag und Donnerstag sei es zu zwei Fehlausbrüchen gekommen, während am Mittwoch ein Annäherungsversuch zu erkennen gewesen sei. Ein Wochenschlusskurs unter dem Juli-Tief (0,9952) würde den Abwärtstrend bestätigen und mehr Potenzial auf der Unterseite freisetzen. Das nächste Kursziel, auf das sich die Verkäufer konzentrieren könnten, sei das Niveau bei 0,9607 - das im September 2002 erreichte Tief. Eine Rückkehr über die Parität und die darüber liegende 9-Tage-Linie könnte wiederum ein kurzfristiges Entspannungssignal liefern. So oder so, das Umfeld bleibe vorerst bearish.Der DAX habe am Freitag kurz nach der europäischen Eröffnung leicht im Plus notiert, nachdem die vorbörslichen Kursverluste schnell wieder hätten ausgeglichen werden können. Der Index steige seit Mittwoch wieder und steuere auf die 9-Tage-Linie und die 50-Tage-Linie zu. Eine nachhaltige Rückkehr über die gleitenden Durchschnitte wäre ein positives Signal für die kurzfristige Perspektive. Man beachte jedoch, dass es am Mittwoch zu einem Crossover gekommen sei, nachdem der Index die Unterstützung bei 13.447 Punkten zu Wochenbeginn aufgegeben habe. Das Chartbild sei somit fragil und spreche aktuell nicht für die Bullen. Andererseits habe der Index in dieser Woche nach den jüngsten Abgaben auf das 50%-Retracement der im Juli gestarteten Rally reagiert. (26.08.2022/ac/a/m)