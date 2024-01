Sei die Bilanz wichtiger?



Während sich die Diskussionen in den letzten Monaten hauptsächlich auf den Zeitpunkt der Zinssenkungen konzentriert hätten, hätten sich die Mitglieder der Federal Reserve auf der Dezembersitzung mit einem wichtigen Thema befasst - der Reduzierung der FED-Bilanz. Aufgrund der vorherigen QE-Programme, insbesondere des pandemiebezogenen, habe sich die Bilanz der FED auf ein massives Niveau von 9 Billionen Dollar ausgeweitet. Die FED habe ihre Bilanz begrenzt, indem sie seit Mitte 2022 nicht mehr in Anleihen investiere, was bisher zu einer Verringerung der Bilanz um etwa 1,5 Billionen Dollar geführt habe. Zuvor habe die FED den Wunsch geäußert, die Bilanz um etwa 2,5 Billionen Dollar zu reduzieren.



Es seien jedoch Bedenken aufgekommen, dass eine weitere Reduzierung zu einem Liquiditätsproblem führen könnte, wie es im Jahr 2019 der Fall gewesen sei. Die Nachfrage nach Dollar-Liquidität habe deutlich zugenommen, was zu einem erheblichen Anstieg der Dollar-Kreditzinsen geführt habe. Die FED habe schnell mit einem Programm für Offenmarktgeschäfte interveniert, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt habe es spürbare Bewegungen auf dem Schuldenmarkt, eine Stärkung des Dollars und einen Rückgang auf dem Aktienmarkt gegeben.



Die FED habe in ihrer Untersuchung vorgeschlagen, dass eine Reduzierung der Bilanz um 2,5 Billionen Dollar einer Erhöhung der Zinssätze um 50 Basispunkte entsprechen würde. Angesichts des derzeitigen Inflations- und Zinsniveaus bestehe keine Notwendigkeit, die Bilanz in einem solchen Tempo zu verringern oder gar die gesamte QT fortzusetzen.



Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass es auf der heutigen Sitzung Signale zur Zukunft der QT geben werde. Wenn konkretere Angaben gemacht würden, wie die Möglichkeit einer Verlangsamung im März oder Juni oder die Beendigung der QT bis zum Ende dieses Jahres, könnte dies zu einer Schwächung des US-Dollars führen und den Aktienmarkt unterstützen. Wenn jedoch keine konkreten Angaben gemacht würden, würden die Signale über die erste mögliche Zinssenkung entscheidender sein.



Gegenwärtig sei die Liquidität am Markt nach wie vor hoch, wie die laufenden Reverse-Repo-Geschäfte zeigen würden, die dem Markt Liquidität entziehen würden. Gleichzeitig sei ein deutlicher Rückgang dieser Geschäfte zu verzeichnen, was darauf hindeuten könnte, dass der Zeitpunkt für eine Abkehr vom QT näher rücke.



Worauf sei in der Erklärung und während Powells Pressekonferenz zu achten?



Die Änderung des Wortlauts der Erklärung, in der hervorgehoben werde, dass die Politik einen angemessenen Kurs verfolge, könnte als dovishe Entwicklung angesehen werden und den US-Dollar schwächen. Zuvor habe die FED in ihrer Erklärung angedeutet, dass der geldpolitische Kurs verschärft werden müsse.



Hinzufügung eines Satzes über die zunehmende Unsicherheit in Bezug auf den Arbeitsmarkt und die Inflation - ein solcher Satz sei 2019 vor der Zinssenkung hinzugefügt worden.



Anleger sollten auch nach ähnlichen Aussagen Ausschau halten, wie sie im Januar 2019 zu finden gewesen seien, als das Ende der QT eingeläutet worden sei. Damals sei die Möglichkeit angedeutet worden, die Details der Bilanznormalisierung an mögliche wirtschaftliche und finanzielle Veränderungen anzupassen.



Die Aufnahme solcher Aussagen würde die dovishe Wende der FED bestätigen und könnte zu einer potenziellen Schwächung des US-Dollars und weiteren Gewinnen an der Wall Street führen. Die Beibehaltung des aktuellen Status quo und das Ausbleiben jeglicher Änderungen in der Erklärung wären positiv für den USD und könnten Druck auf die Aktien ausüben. Es sei jedoch anzumerken, dass die Performance des Aktienmarktes derzeit hauptsächlich von den Gewinnmeldungen bestimmt werde.



Wie würden die Märkte reagieren?



Die Hauptwährung versuche sich nach einem Test der Marke von 1,0800 EUR/USD zu erholen, unterstützt durch sinkende Anleiherenditen. Es bestehe eine erhebliche Divergenz zwischen EUR/USD und den Anleihemärkten, was darauf hindeute, dass sich das Paar erholen könnte. Sollte die US-Notenbank jedoch nicht die Erwartungen erfüllen, könnte der USD zulegen, wenn das Paar unter das 78,6%-Retracement im Bereich von 1,08 falle.



Der S&P 500 habe den Bereich des Ausbruchs aus einem inversen Kopf-Schulter-Muster erreicht und ziehe sich nun aus dem Bereich von 4.950 Punkten zurück. Ein Rückgang der Anleiherenditen (Aufschwung am TNOTE-Markt) sei ebenfalls zu beobachten. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Divergenz zwischen Aktien- und Anleihemärkten verringere, aber der US500 könnte auf die nächste Reihe von Top-Tech-Ergebnissen am Donnerstag (Apple, Amazon und Meta) warten, bevor er die nächste große Bewegung vollziehe.



Sollte die FED keine Änderung ihrer geldpolitischen Haltung signalisieren, sei nicht auszuschließen, dass der US500 bis in den Bereich von 4.830 Punkten zurückfalle. Andererseits könnte eine dovishe Wende der FED den Index über die psychologische 5.000-Punkte-Marke klettern lassen. (31.01.2024/ac/a/m)





