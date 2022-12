Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 startet nach einem schwachen Wochenstart eine Erholung, so die Experten von XTB.Der EUR/USD notiere am Mittwoch wenig verändert, halte sich aber über der Marke von 1,06. Seit Ende der vergangenen Woche werde das Paar in einer engen Range gehandelt - zwischen 1,0587 und 1,0643. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben oder unten sei notwendig, um einen neuen kurzfristigen Trend einzuleiten. Trotz mehrfacher Tests der beiden genannten Hürden habe sich bisher noch keine Seite durchsetzen können. Im Wochenchart sei der Aufwärtstrend intakt, sodass höhere Hochs am wahrscheinlichsten seien. Die nächsten potenziellen Kursziele seien das Hoch der Vorwoche bei 1,0736 und der Widerstand bei 1,0787. Die nächste starke Unterstützung wäre bei 1,0528 zu finden.Der DAX/ DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) sei am Mittwoch zu Beginn des europäischen Handels unter 14.000 Punkte zurückgefallen. Der Rückgang sei jedoch als kurzfristige Kaufgelegenheit gesehen worden, da die psychologische Marke schon wieder zurückgewonnen worden sei. Der Angriff der Bären habe damit vereitelt werden können. Heute Nacht habe der Index den lokalen Widerstand bei 14.021 Punkten sowie den EMA21 im Vier-Stundenchart durchbrochen. Dies sei ein Signal, das einen stärkeren Kursanstieg ankündigen könnte. Höhere Hochs über dem gleitenden Durchschnitt würden den neuen Trend bestätigen. Eine wichtige Unterstützung gebe es am lokalen Tief bei 13.980 Punkten. (21.12.2022/ac/a/m)