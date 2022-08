Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 setzt seine kurzfristige Korrektur fort, so die Experten von XTB.Der EUR/USD gebe am Montag nach und stehe kurz vor einem Test der Parität. Dies wäre der zweite Test seit Mitte Juli und der dritte innerhalb von zwei Jahrzehnten. Am 14. Juli sei die psychologische Marke zuletzt unterschritten worden, wenn auch nur für wenige Minuten. Ein nachhaltiger Bruch darunter würde den langfristigen Abwärtstrend bestätigen und mehr Potenzial auf der Unterseite freisetzen. Das nächste wichtige Kursziel für die Bären könnte bei 0,9607 liegen - das Tief vom September 2002. Das Paar sei seit dem Hoch, das vor zwei Wochen erreicht worden sei, um 370 Pips gefallen - das seien rund 3,5%. Die Bullen würden wiederum auf eine Verteidigung der Parität und die Ausbildung eines Bodens hoffen.Der DAX notiere nach der ersten Handelsstunde 200 Punkte tiefer und durchbreche damit einen wichtigen Unterstützungsbereich: Die 50-Tage-Linie und das Tief vom 10. August bei 13.447 Punkten. Ein Bruch per Tagesschlusskurs würde eine Umkehr des kurzfristigen Aufwärtstrends signalisieren. Die Bullen würden mit einer stärkeren Korrektur der im Juli gestarteten Rally argumentieren, während die Bären auf den Beginn einer neuen großen Verkaufswelle setzen könnten. So oder so, der mittelfristige Abwärtstrend sei intakt, da die übergeordnete Struktur aus tieferen Tiefs und tieferen Hochs bestehen bleibe und der DAX deutlich unter der 50-Wochen-Linie notiere. Man beachte auch, dass der Anstieg am 38,2%-Retracement der vorherigen Abwärtswelle gestoppt worden sei. (22.08.2022/ac/a/m)