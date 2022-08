Der EUR/USD habe sich am Mittwoch dem gestrigen Tageshoch bei (1,0054) angenähert. Die gesamten Gewinne seien jedoch wieder abgegeben worden. Die Parität und die darüber liegende Neun-Tage-Linie könnten bei weiterem Verkaufsdruck als kurzfristige Unterstützungen dienen. Der Euro habe seit Anfang der Woche gegenüber dem US-Dollar aufwerten können. Für eine Trendumkehr reiche der Anstieg allerdings nicht. Im Tageschart müsse das Hoch bei 1,0368 durchbrochen werden. Von diesem Niveau aus sei Mitte August die jüngste Verkaufswelle eingeleitet worden. Technisch gesehen sei eine stärkere Erholung möglich, aber um den Trend umzukehren, müsse sich fundamental etwas ändern. Weitere Rückgänge in Richtung 0,9607 (Tief September 2002) seien am wahrscheinlichsten.



Der DAX lege am Mittwoch zu und versuche, sich über der Marke von 13.000 Punkten zu halten. Ein Tagesschlusskurs über der psychologisch wichtigen Hürde könnte mehr Vertrauen schaffen. Am Dienstag habe der deutsche Leitindex bereits einen Erholungsversuch gestartet. Die Bullen hätten den Kurs zwischenzeitlich bis auf 13.154 Punkte nach oben treiben können.



Am frühen Nachmittag hätten die Bären jedoch die Kontrolle übernommen - mit der Folge, dass die Gewinne fast vollständig abgegeben worden seien. Der Index sei bei seinem Kursanstieg auf einen starken Widerstandsbereich gestoßen: Tief vom 24. August, 61,8%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses und Neun-Tage-Linie. Der entscheidende Widerstand, der überwunden werden müsse, liege deutlich darüber bei 13.373 Punkten. (31.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 startet vorbörslich eine Gegenbewegung, so die Experten von XTB.Die Futures auf den S&P 500 würden am Mittwoch steigen und versuchen, über die psychologische Marke von 4.000 Punkten zu klettern. Die Lage bleibe jedoch angeschlagen. Am Dienstag habe der Index den kurzfristigen Abwärtstrend durch ein tieferes Tief bestätigt - dies sei der dritte Verlusttag in Folge gewesen. Das US-Börsenbarometer sei dabei auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat gefallen. Die Stimmung habe sich gestern erneut verschlechtert, nachdem das Tageshoch vom Montag nicht nachhaltig habe durchbrochen werden können. Andererseits habe die Dynamik gegenüber dem Ausverkauf vom Freitag nachgelassen. Anleger dürften weiter vorsichtig bleiben, da Fed-Beamte ihre Pläne zur Inflationsbekämpfung bekräftigt und vage Aussagen zur Sitzung im September gemacht hätten.