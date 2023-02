Die Arbeitslosenquote in den USA sei im Januar geringfügig auf 3,4% gesunken, den niedrigsten Stand seit Mai 1969, und habe unter den Markterwartungen von 3,6% gelegen, da die Zahl der Arbeitslosen um 28.000 auf 5,69 Millionen zurückgegangen sei und die Zahl der Beschäftigten um 894.000 auf 160,1 Millionen gestiegen sei. Der jüngste Arbeitsmarktbericht sei auf einen starken Rückgang der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung auf ein Neunmonatstief und einen unerwartet starken Anstieg der Zahl der offenen Stellen im Dezember auf ein Fünfmonatshoch gefolgt.



Der durchschnittliche Stundenverdienst für alle Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft sei im Januar um 4,4% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, nachdem er im Vormonat um 4,8% nach oben korrigiert worden sei und leicht über den Marktschätzungen von 4,3% gelegen habe. Es habe sich um den geringsten Jahreszuwachs bei den durchschnittlichen Stundenverdiensten seit August 2021 gehandelt.



Der heutige Wert signalisiere, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor angespannt sei, und schränke die Wetten darauf ein, dass die FED den Straffungsprozess in naher Zukunft rasch lockern werde.

Die prognostische Korrelation zwischen den ADP- und NFP-Daten habe sich stark auseinander entwickelt.



Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei nach der heutigen Datenveröffentlichung von seinem jüngsten Höchststand bei 4.175 Punkten zurückgefallen. (03.02.2023/ac/a/m)







Das Beschäftigungswachstum sei im Januar breit gestreut gewesen und angeführt worden von Zuwächsen in den Bereichen Freizeit und Gastgewerbe, freiberufliche und geschäftliche Dienstleistungen sowie im Gesundheitswesen. Auch im öffentlichen Dienst habe die Beschäftigung zugenommen, was zum Teil auf die Rückkehr der Arbeitnehmer nach einem Streik zurückzuführen sei.