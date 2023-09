Paris (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) quittierte den jüngsten US-Zinsentscheid mit Abschlägen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Erneuter Schuldenstreit in WashingtonNeben der Zinspolitik würden die Marktteilnehmer derzeit gespannt auf das politische Treiben in Washington blicken. Ende dieses Monats könnte der US-Regierung wieder einmal das Geld ausgehen. Sollten sich Republikaner und Demokraten nicht einigen können, drohe ein sogenannter Shutdown, bei dem die Regierung keine Löhne mehr zahlen könne und einen Teil der Verwaltung schließen müsse. Einige Republikaner würden Ausgabenkürzungen fordern, die über das im Juni vereinbarte Niveau hinausgehen würden. Noch scheine dies nicht zu verunsichern: Der vom US-Fernsehsender CNN berechnete Fear & Greed Index, der sieben Indikatoren für das Anlegersentiment messe, habe zuletzt mit 47 Zählern im neutralen Bereich rangiert. Zumindest mit Blick auf die Saisonalität könnten die letzten September-Tage weitere Kursrückgänge bringen, bevor in der zweiten Oktober-Hälfte die Jahresendrally beginnen könnte. (25.09.2023/ac/a/m)