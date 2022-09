Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es gibt zwei Gründe, warum Anleger am Mittwoch vorsichtig bleiben und nicht bereit sind, größere Positionen einzugehen, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) setze am Mittwoch die gestern eingeleitete Abwärtsbewegung fort und nähere sich dem Jahrestief an. Der tiefste Stand des Jahres sei am 6. September bei 0,9864 erreicht worden, sodass der Abstand nur noch um die 50 Pips betrage. Gegenüber dem Hoch der Vorwoche habe das Paar in der Spitze sogar um mehr als 300 Pips nachgegeben - das entspreche einem Rückgang von 3%. Der US-Dollar könnte gegenüber dem Euro weiter an Wert gewinnen, wenn die FED die Märkte heute Abend mit einer hawkishen Botschaft überrascht. Ein Bruch unter 0,9864 sei notwendig, um den langfristigen Abwärtstrend zu bestätigen. Ein Anstieg über die Parität könnte ein Zeichen für eine kurzfristige Entspannung sein.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) könne die Kursverluste, die heute im vorbörslichen Handel zu beobachten gewesen seien, größtenteils wieder ausgleichen und werde wieder über dem Tief vom 5. September (12.593 Punkte) gehandelt. Dies könnte den zweiten Fehlausbruch in Folge darstellen. Bereits am Dienstag sei der Markt unterhalb der genannten Unterstützung wieder auf Kaufinteresse gestoßen. Ein Ausbruch nach unten sei zwar ausgeblieben, dennoch sei die Sitzung mit einem deutlichen Minus von rund 2% beendet worden. Die Unterstützung um den Bereich von 12.593 Punkten werde auch im weiteren Verlauf des Tages eine wichtige Rolle spielen. Die heutige Reaktion könnte darüber entscheiden, ob das Jahrestief getestet werde oder möglicherweise eine Erleichterungsrally stattfinde. (21.09.2022/ac/a/m)