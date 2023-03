Paris (www.aktiencheck.de) - Die erneut aufgeflammte Angst vor stark steigenden Zinsen setzt die Wall Street unter Druck, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fragezeichen vor der nächsten NotenbanksitzungGespannt blicke die Wall Street auf die am heutigen Freitag anstehenden Zahlen des US-Arbeitsministeriums, die auch Jobs im öffentlichen Dienst erfassen würden. Die Auguren würden für Februar ein Plus von 203.000 nach 517.000 im Januar erwarten. Die Daten würden als letzte entscheidende Einflussgröße für die die geldpolitische Entscheidung der FED am 22. März. gelten. Inzwischen würden Experten wieder mit einer Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte rechnen. Für einen Anstieg in dieser Größenordnung spreche auch die zäher als erwartete Inflation. In "God‘s own Country" seien die Preise im Januar um 6,4 Prozent gestiegen. Dies sei zwar ein leichter Rückgang gewesen, aber mehr als der Markt erwartet habe. Die nächsten Preisdaten würden am kommenden Dienstag gemeldet. (10.03.2023/ac/a/m)