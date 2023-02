EUR/USD (ISIN: EU0009652759/ WKN: 965275) ziehe sich am Dienstag von der 1,07er-Marke zurück und nähere sich dem Tief vom Freitag bei 1,0612. Aktuell notiere das Paar bei 1,0650. Die 1,07er-Marke sei seit Donnerstag zwei Mal getestet worden, habe jedoch nicht zurückgewonnen werden können. Bei der Erholung am Freitag sei im H4 ein Ungleichgewicht entstanden, sodass der Bereich zwischen 1,0612 und 1,0655 als interessant für Käufer gesehen werden könne. Die kleineren Zeiteinheiten müssten jedoch mitspielen, sodass ohne einen kurzfristigen Aufwärtstrend ein Test des Tiefs bei 1,0655 nicht auszuschließen sei.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei am Dienstag unter das Tief vom vergangenen Donnerstag gerutscht. Doch der Rückgang sei als Kaufgelegenheit gesehen worden, da die Verluste größtenteils wieder ausgeglichen worden seien. Im H4 seien vor allem die beiden Unterstützungen bei 15.386 und 15.276 Punkten zu nennen. Die Umkehr kurz vor der zweiten Unterstützung und der potenzielle Fehlausbruch an der erstgenannten Marke würden dafür sprechen, dass der Aufwärtstrend intakt sei. Sollten die Tiefs jedoch im weiteren Handelsverlauf nicht halten, könnten die Bären übernehmen und den Index in Richtung 15.000 Punkte drücken. (21.02.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) fallen am Dienstag um weitere 0,6%, so die Experten von XTB.Anleger seien besorgt, dass die Zinsen in den USA länger auf hohem Niveau bleiben könnten. Hohe Kreditkosten würden die Wirtschaft abwürgen und die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession erhöhen. Das Sitzungsprotokoll der FED am Mittwochabend werde mehr Einblicke gewähren. Das US-Börsenbarometer durchbreche heute das Tief vom 10. Februar, das bereits am vergangenen Freitag getestet worden sei. Der Index könnte die Verlustserie für den vierten Handelstag in Folge ausbauen.